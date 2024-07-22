拜登宣布退選 支持賀錦麗接棒對決川普

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-22 02:50

美國總統拜登 (Joe Biden) 於 7 月 21 日宣布結束競逐連任，他將於剩餘任期內專注於履行總統職責，全力支持副總统賀錦麗成為民主黨提名人。

81 歲的拜登透過社交平台 X 發布最新聲明表示，他將不再成為民主黨總統候選人，呼籲民主黨團結共同擊敗川普，及號召支持者為賀錦麗的競選活動捐款。

拜登聲明寫道，能擔任美國人民的總統是其一生中最大榮幸。雖然他打算尋求連任，但他相信退選更符合民主黨和國家的最佳利益，他會把專注力只集中在餘下任期內履行總統職責。(拜登任期將於美東時間 2025 年 1 月 20 日中午結束。)

拜登最新聲明 (圖片：拜登 X 平台)

拜登一開始並未提及支持賀錦麗上陣，但過約 30 分鐘，他再度於 X 發文稱：「今天，我想對賀錦麗成為民主黨今年提名人表示全力支持和認可。民主黨—是時候團結起來擊敗川普。」

拜登對賀錦麗成為民主黨今年提名人表示全力支持和認可 (圖片：拜登 X 平台)

在 6 月 27 日對陣川普的辯論表現不穩定後，拜登面臨越來越大的壓力，黨內高層、拜登友人、重要金主都不相信拜登能夠勝選，他們都擔憂，如果拜登持續競選連任，他不僅會讓民主黨失去白宮，還會讓民主黨失去參議院多數席位，並失去重新獲得眾議院多數的機會。

拜登上週被診斷確診後仍留在德拉瓦州的海濱別墅，他表示，他將在本週晚些時候向全國談話，提供有關他的決定的「細節」。

民主黨目前正處於一個充滿不確定性的動盪時刻，8 月舉行的民主黨全國代表大會 (Democratic National Convention) 將格外引人注目。

前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 在內的民主黨高層更偏好公開透明的提名程序。賀錦麗可能會面臨其他民主黨員的競爭，將出現多輪投票和幕後政治遊說。