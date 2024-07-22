拜登宣布退選 支持賀錦麗選總統 川普說話了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 08:06

美國總統拜登周日（21 日）宣布退選，全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，並呼籲團結，打敗共和黨總統候選人川普，川普對此表示，她比拜登更好打。

川普周日向美國《CNN》表示，他認為在 11 月總統大選打敗賀錦麗，比擊敗拜登更容易。川普和競選團隊後來還在社群平台上攻擊拜登和賀錦麗，稱拜登不適合繼續當總統。

川普周日在社群平台 Truth Social 上發文回應拜登退選，他說「拜登不適合連任，當然也不適合當總統——而且從來都不是！他只是透過謊言、假新聞才獲得了總統大位。他身邊所有的人，包括他的醫生和媒體，都知道他沒能力當總統」。

拜登稍早前在社群平台 X 發表公開信，表示「擔任你們的總統，是我一生中最大的榮幸，雖然我打算尋求連任，但我相信，退選且專注做完餘下任期，才是所屬政黨與國家的最佳利益。」