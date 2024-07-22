盤中速報 - 友威科(3580)大漲7.26%，報96元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:29
友威科(3580-TW)22日09:29股價上漲6.5元，報96.0元，漲幅7.26%，成交6,107張。
友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。
近5日股價上漲5.67%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+214 張
- 外資買賣超：+98 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+116 張
- 融資增減：+145 張
- 融券增減：+170 張
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