search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 友威科(3580)大漲7.26%，報96元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:29

友威科(3580-TW)22日09:29股價上漲6.5元，報96.0元，漲幅7.26%，成交6,107張。

友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。

近5日股價上漲5.67%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+214 張
  • 外資買賣超：+98 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+116 張
  • 融資增減：+145 張
  • 融券增減：+170 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22299.98-2.49%
友威科92.33.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
友威科

86.36%

勝率

#連續長上影

偏強
友威科

86.36%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
友威科

86.36%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
友威科

86.36%

勝率

#極短線強勢

偏強
友威科

86.36%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty