盤中速報 - 友威科(3580)大漲7.2%，報87.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:46
友威科(3580-TW)17日09:46股價上漲5.9元，報87.8元，漲幅7.2%，成交2,414張。
友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。
近5日股價下跌7.77%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+287 張
- 外資買賣超：+183 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：-110 張
- 融券增減：-46 張
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