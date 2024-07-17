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鉅亨速報

盤中速報 - 友威科(3580)急拉3.63%報88.8元，成交2,948張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:49

友威科(3580-TW)近5分K漲速3.63%，17日09:49報88.8元，成交2,948張，今日漲幅為8.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友威科(3580-TW)近5日股價下跌7.77%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.13%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+287 張
  • 外資買賣超：+183 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+104 張
  • 融資增減：-110 張
  • 融券增減：-46 張

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