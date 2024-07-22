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鉅亨速報

盤中速報 - 友威科(3580)急拉6.07%報95.0元，成交5,311張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:28

友威科(3580-TW)近5分K漲速6.07%，22日09:28報95.0元，成交5,311張，今日漲幅為6.15％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友威科(3580-TW)近5日股價上漲5.67%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌3.36%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+214 張
  • 外資買賣超：+98 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+116 張
  • 融資增減：+145 張
  • 融券增減：+170 張

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