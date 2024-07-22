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鉅亨速報

盤中速報 - 永崴投控(3712)大漲7.07%，報63.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:25

永崴投控(3712-TW)22日09:25股價上漲4.2元，報63.6元，漲幅7.07%，成交9,006張。

永崴投控(3712-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

近5日股價下跌8.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-9,459 張
  • 外資買賣超：-9,598 張
  • 投信買賣超：+929 張
  • 自營商買賣超：-790 張
  • 融資增減：+120 張
  • 融券增減：-183 張

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