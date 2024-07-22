盤中速報 - 永崴投控(3712)大漲7.07%，報63.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:25
永崴投控(3712-TW)22日09:25股價上漲4.2元，報63.6元，漲幅7.07%，成交9,006張。
永崴投控(3712-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
近5日股價下跌8.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,459 張
- 外資買賣超：-9,598 張
- 投信買賣超：+929 張
- 自營商買賣超：-790 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：-183 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大世科(8099)股價殺至跌停，跌停價86.4元，成交891張
- 盤中速報 - 如興(4414)急跌-3.04%報3.45元，成交372張
- 盤中速報 - 如興(4414)大跌8%，報3.45元
- 盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額9.35億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇