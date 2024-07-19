盤中速報 - 永崴投控(3712)急拉3.2%報64.5元，成交2,164張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
永崴投控(3712-TW)近5分K漲速3.2%，19日09:07報64.5元，成交2,164張，今日漲幅為3.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永崴投控(3712-TW)近5日股價下跌4.57%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌4.8%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,819 張
- 外資買賣超：-4,655 張
- 投信買賣超：+747 張
- 自營商買賣超：-911 張
- 融資增減：-318 張
- 融券增減：-202 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅1.95%，總成交額19.44億
- 盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額11.02億
- 盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.07%，報409元
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)大跌8.55%，報251.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇