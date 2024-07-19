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鉅亨速報

盤中速報 - 永崴投控(3712)急拉3.2%報64.5元，成交2,164張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

永崴投控(3712-TW)近5分K漲速3.2%，19日09:07報64.5元，成交2,164張，今日漲幅為3.04％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

永崴投控(3712-TW)近5日股價下跌4.57%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌4.8%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,819 張
  • 外資買賣超：-4,655 張
  • 投信買賣超：+747 張
  • 自營商買賣超：-911 張
  • 融資增減：-318 張
  • 融券增減：-202 張

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