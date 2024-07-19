市場情緒大轉變！台積電怎麼看？「這族群」將是下一波主流

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:22

台股本周從 7/16 當天回補了大盤空方缺口，卻沒有完全站上且成交量不夠五日均量，大華國際分析師張志誠表示，這就已經確定台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW) 這些前波領軍的權值股市場顯然不敢追價，故至少是還在整理階段。然而台股本周指數一度跌破 23000 點與月平均線，張志誠分析師認為市場本來樂觀的情緒會因指數短線的壓力而改變，但加權指數研判下周回檔第八天與 22503 點是否止住不破，是反彈的關鍵。

台積電法說失靈，投資人早應該有預期，回想台積電法說會前新聞利多很多，法說會後強調獲利很好，但實際上以台積電第二季營收比第一季明顯成長，而每股 EPS,9.56 元，只比第一季 EPS,8.7 元多一點點，這說明第二季股價漲幅約 40%，超過獲利能力成長的幅度太多，股價短期過度超漲反應，現在法說會後市場反而會悲觀法說無效。張志誠分析師認為，此時就只有等未來 7 月分營收的證明台積電的財測預估了，但在此前台積電必須要思考有買有賣的區間價差操作策略的必要性。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

2024.07.19【股市帝國】台股解盤 #台積電 #鴻海 #大亞 #安國 #和大 #盟立 #瑞軒 #可成 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧