市場情緒大轉變！台積電怎麼看？「這族群」將是下一波主流
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:22
台股本周從 7/16 當天回補了大盤空方缺口，卻沒有完全站上且成交量不夠五日均量，大華國際分析師張志誠表示，這就已經確定台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW) 這些前波領軍的權值股市場顯然不敢追價，故至少是還在整理階段。然而台股本周指數一度跌破 23000 點與月平均線，張志誠分析師認為市場本來樂觀的情緒會因指數短線的壓力而改變，但加權指數研判下周回檔第八天與 22503 點是否止住不破，是反彈的關鍵。
台積電法說失靈，投資人早應該有預期，回想台積電法說會前新聞利多很多，法說會後強調獲利很好，但實際上以台積電第二季營收比第一季明顯成長，而每股 EPS,9.56 元，只比第一季 EPS,8.7 元多一點點，這說明第二季股價漲幅約 40%，超過獲利能力成長的幅度太多，股價短期過度超漲反應，現在法說會後市場反而會悲觀法說無效。張志誠分析師認為，此時就只有等未來 7 月分營收的證明台積電的財測預估了，但在此前台積電必須要思考有買有賣的區間價差操作策略的必要性。
美股科技巨頭在技術面最強的目前是特斯拉 (TSLA-US)，相比輝達 10 日線與 20 日線的蓋頭壓力，微軟(MSFT-US)、AMD(AMD-US)、AMAZON(AMZN-US)、臉書(META-US)、谷歌(GOOG-US) 等幾大科技巨頭也都是同樣短期均線蓋頭壓力，特斯拉僅在月均線之上區間波動，這其中表現如此不同的原因，一個是特斯拉股價 2 年沒有大漲過，另一個則是站在已經可以量產人型機器人的基礎上，特斯拉未來的股價預估值增大了獲利想像空間。
台灣連結性最高的特斯拉機器人供應鏈盟立 (2464-TW)、和大(1565-TW)、貿聯(3665-TW)、毅嘉(2402-TW) 等公司近期股價也都是屬於高姿態整理，投資人經過大盤的調整期，或許可以找到未來性產業的休息機會。
台股除了持續因能源電力的稀缺，而反應在能源相關股本周逆勢上揚的有雲豹能源 (6869-TW)、天方能源(3073-TW)、以及之前一直強調具有集團性發展的森崴能源(6806-TW)、永崴投控(3712-TW)，與大亞(1609-TW) 持續擴大 39.2 億元聯貸，預計 2025 年加入台電交易平台，未來每日約可提供 20 萬度總儲能量，兼且成交量較大的公司，張志誠分析師提醒，本周逆勢大盤中也逐步受到投信法人的買盤關注，投資人仍要注意 7/27 核三廠一號機停役前後的表現。
採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師
2024.07.19【股市帝國】台股解盤 #台積電 #鴻海 #大亞 #安國 #和大 #盟立 #瑞軒 #可成 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧
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