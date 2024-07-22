盤中速報 - 永崴投控(3712)急拉3.44%報63.2元，成交8,341張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:23
永崴投控(3712-TW)近5分K漲速3.44%，22日09:23報63.2元，成交8,341張，今日漲幅為6.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永崴投控(3712-TW)近5日股價下跌8.36%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.15%。集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,459 張
- 外資買賣超：-9,598 張
- 投信買賣超：+929 張
- 自營商買賣超：-790 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：-183 張
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