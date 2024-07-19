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鉅亨速報

盤後速報 - 永崴投控(3712)次交易(22)日除息2元，參考價59.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

永崴投控(3712-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為59.4元，相較今日收盤價61.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 61.40 2.0 3.26% 0.0
2023/07/25 35.9 2.0 5.57% 0.0
2022/08/04 28.45 1.5 5.27% 0.0
2021/08/05 36.75 1.0 2.72% 0.0
2019/08/05 23.8 2.5 10.5% 0.0

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