盤後速報 - 永崴投控(3712)次交易(22)日除息2元，參考價59.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
永崴投控(3712-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為59.4元，相較今日收盤價61.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|61.40
|2.0
|3.26%
|0.0
|2023/07/25
|35.9
|2.0
|5.57%
|0.0
|2022/08/04
|28.45
|1.5
|5.27%
|0.0
|2021/08/05
|36.75
|1.0
|2.72%
|0.0
|2019/08/05
|23.8
|2.5
|10.5%
|0.0
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