〈走進中國〉一個時代的落幕 消失的券商營業部

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 07:38

「曾經機子都要靠搶，如今紛紛關閉。」中國一位資深股民劉先生感嘆。

業界人士感慨：「這是一個時代的落幕，也是一輪周期的興替。」

據《界面新聞》梳理，僅 7 月 8 日至 7 月 14 日，中國就有西部證券、光大證券、天風證券 3 家上市券商陸續發布公告稱，將撤銷旗下部分營業部。

其中，光大證券自 6 月 1 日至 7 月 12 日期間，已發布了 3 則撤銷旗下營業部的公告，決定撤銷廣州天河北路、廣州琶洲、茂名西粵南路、太倉太平路、濟南龍奧西路、深圳夢海大道、杭州學院路、杭州新業路共 8 個營業部。

值得注意的是，僅僅是今年，剛剛更名的國投證券，就已經裁撤超過 36 個營業部。

與此同時，多家券商在公告中表示，裁撤網點是為了進一步調整營業網點布局，加強資源整合，推進財富管理業務轉型，提升整體經營效率。

「目前證券公司營業部可分為三類：A 類營業部為傳統營業部，提供現場交易服務；B 類營業部提供部分現場交易服務；C 類營業部既不提供現場交易服務，也不需要相應機房設備，通常被稱為『輕型營業部』。」 國投證券財富管理相關業務負責人解釋。

目前越來越多券商選擇開 C 類營業部，不提供散戶交易大廳，也沒大戶室，這麼做的目的只有一個，那就是縮減成本。

中國銀河相關業務負責人無奈地說：「2007 年，證券市場經歷了一次大牛市，全市場傭金比例高達千分之三。投資者爭先恐後地排隊開戶，前台的開戶員甚至沒有時間在中午喝水。由於業務量巨大，營業部的收入也相應提高，因此能夠提供全面的服務。」

「然而，現在證券市場的傭金比例已經降至萬分之二，交易量低迷，券商的利潤微薄。在這種情況下，他們只能削減不必要的增值服務，以降低成本。傳統營業部的規模也在不斷縮小，散戶交易大廳和大戶室的配置都在減少，這是近年來的趨勢。」他指出。

「近兩年市場表現不佳，我負責管理的二三十名客戶經理，主要依賴於基本工資，商品銷售面臨巨大挑戰。面對這種情況，一些無法繼續堅持的客戶經理，只能選擇辭職，尋找新的工作機會。當整個營業部的收入無法滿足成本需求時，我們不得不面對營業部關閉的現實。」一名中型券商區域經理說。

隨著營業部業務變化，撤人之後如何安置人員，成為一個重大課題。營業部的走向，很大程度上決定人員走向，如果原營業部搬遷到新營業部，原營業部工作人員就會跟著大部隊轉移；對撤併後營業部沒有明確下步意向者，解聘、調職和分流均為備選方案，表現優秀的營業部工作人員，可分流至其他營業部，或調任他處，表現不佳者面臨解聘。