AI投資暴增！瑞銀上調標普500指數年底目標價至5900點 奔向6500點並不荒謬

鉅亨網編譯許家華 2024-07-19 13:29

瑞銀將標普 500 指數年底目標價上調至 5900 點，理由是美國股市面臨有利的環境，並將 2025 年中期目標設為 6200 點，反映出對市場前景的樂觀態度。

瑞銀表示，最新的預測基於幾個關鍵因素，包括穩健的獲利成長、通貨緊縮、聯準會降息預期以及人工智慧（AI）投資激增。

「市場的本益比很高，但因宏觀經濟有利，估值尚算合理。」瑞銀說。

瑞銀預計，標普 500 指數今年獲利將增長 11%，即每股 250 美元，並將 2025 年成長率預期提高至 8%，即每股 270 美元。獲利增長被視為上修目標的主要驅動力。

瑞銀認為，美股背景具建設性，投資環境受益於持續的通貨緊縮趨勢。同時，聯準會 (Fed) 邁向降息也被視為股市正面推動力。瑞銀預期，今年 Fed 將降息 2 次，首次降息時間點在 9 月。

人工智慧投資激增被視為美股前景樂觀的重要因素。總而言之，如果宏觀背景仍然有利，瑞銀不排除標普 500 指數突破 6000 點的可能性。