川普勝選有利能源、金融及內需股 Q3逢回加碼龍頭股正香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 10:01

受到美國總統大選變數影響，拜登支持率陡降，川普勝選機率大增，施羅德投資團隊表示，第三季仍將持續推升美股的波動度。如果川普勝選可能減稅和擴大貿易保護，有利能源、金融和美國企業；拜登勝選可能提高稅率不利於科技業，但有利能源轉型和基礎建設。但無論誰勝選，都將持續美中貿易科技戰。

施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍建議，逢回檔擇優布局優質大型龍頭股；預估美國成長加速，調高今年 GDP 至 2.7%，且預料企業獲利改善 2024 年 EPS 將成長 11%。美股前樂觀，預估將持續帶領全球股市多頭行情。預估 Q2 財報驚喜、通膨降溫和 9 月降息等利多，建議逢低布局美國優質大型龍頭股。此外，黃金受惠實體需求和利率下降等利多，可作為通膨和地緣衝突的避險工具。

輝達：輝達大漲後，華爾街看法逐漸分歧。雖穩居 AI 領導地位，但調降為中立評級的分析師增加，更多機構轉為看好落後的 AI 股。

Meta 元平台：新演算法延長用戶使用時間且提振廣告營收，市場關注即將公布的新 AI 模型 Llama。短線可能受監管機構的訴訟影響。

亞馬遜：6 月宣布 10 年內投資 1000 億美元建設 AI 數據中心和基礎設施。市場預估 AI 將有助於 AWS 雲端業務大幅成長。

Alphabet 字母：華爾街看好字母未來將受惠其 AI 模型的進化以及自駕車事業的潛在價值，但司法部的反壟斷訴訟干擾可能持續至年底。

微軟：每月收費的 Copilot 軟體加上 AI PC 銷售前景樂觀。在美國日本和瑞典等多地擴大建設 AI 數據中心。

蘋果：WWDC 大會後，市場開始期待 iOS18 和 iphone16 的生成式 AI 功能，股價持續自低點反彈，短線上漲動能轉強。

特斯拉：Q2 交車量優於預期，8 月發布 Robotaxi 潛力利多，市場重新評估其 AI 潛力和電池儲能業務，股價連續跳空上漲。

林良軍總結說明，若是追求創新科技主題的積極成長型投資人，可分批佈局施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金，看好 AI、半導體、雲端服務和數位化趨勢，聚焦創新科技類型的高成長公司，加碼獲利成長較佳的科技和通訊產業。投資團隊運用私募股權創投經驗，精準提前佈局未來高成長潛力的獨角獸企業，這個投組對美股科技 7 巨頭合計持有超過 25%，掌握 AI 成長動能。