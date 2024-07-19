〈航運指數〉旺季運價鬆動 四大航線全跌 美西線續跌6.9% 2周跌掉12%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 17:16

上海航交所今 (12) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 132.42 點至 3542.44 點，跌幅 3.6%，合計 2 周來跌幅逾 5%，四大長程線全面走跌，其中，美西線續跌達 6.9%，2 周來已跌掉 12%，處傳統旺季期間運價卻有高檔鬆動的壓力。

歐洲線本周運價僅較上周下滑 51 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 5000 美元，周跌 1 %。

地中海線每 TEU 來到 5361 美元，跌 63 美元，跌 1.16%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周跌 130 美元至 9751 美元，呈現連 2 跌。

美西線每 FEU 報價續挫 530 美元，來到 7124 美元，跌幅 6.9%，是 SCFI 下滑的主要原因。