臺鹽海洋鹼性離子水榮獲第十六任總統副總統就職指定用水
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 12:41
臺鹽 (1737-TW) 今 (8) 日指出，臺鹽生產的台塩海洋鹼性離子水連續 4 年獲國慶大會指定用水後，再獲青睞成為第 16 任總統暨副總統 520 就職盛典以及國宴的指定用水，臺鹽公司與有榮焉。臺鹽公司向來肩負供應全國民生用鹽的重要使命，一直以來持續善用海洋生技的研發優勢，創新求變，和臺灣社會一起成長，祝願國泰民安、國運昌隆。
台南市長黃偉哲 7 日與府城之聲廣播電臺董事長康銀壽會同臺鹽公司、古寶無患子、深緣及水、吳寶春師傅、臺灣守護文創、臺風造酒、臺南果醬男孩等在地廠商一同為 520 國宴伴手禮開箱，透過臺南在地特色官方版與民間版伴手禮，充分展現府城熱情，台塩海洋鹼性離子水也在伴手禮之列。
臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水取材自海水，運用獨有的「離子交換膜電透析」過濾技術和「三效蒸發冷凝」熟水等全自動化製程，除了喝的安心之外，其甘甜、順喉的熟水好口感深受民眾喜愛。歷來屢獲 Monde Selection 國際品質評鑑金獎及比利時國際風味評鑒所 ITI 等國際獎項，也曾獲廣州國際品水大賽中口感盲測第一名金獎。台塩海洋鹼性離子水不斷求新求變，用好水守護民眾健康。
臺鹽公司表示，台塩海洋鹼性離子水品質安全廣受消費者信賴，為臺灣機能水類市佔率第一品牌，屢獲國慶大會指定用水，本次再獲第 16 屆總統暨副總統就職典禮、國宴指定用水，成為最具代表臺灣的好水，除此之外台塩海洋鹼性離子水也與臺灣高鐵 (2633-TW) 及圓山大飯店等眾多知名品牌聯名，共同推廣臺灣觀光，讓世界看見台灣。
這次國宴地點首次辦在台南，適逢臺南 400 相關活動，「越在地、越國際」，希望參與國宴的外賓能體驗臺南在地文化風俗及臺灣多元文化的魅力。臺鹽公司身為臺南在地企業躬逢其盛，展現企業社會責任回饋在地，以獲國際認定的優質好水獻給所有外賓佐餐，用最獨特的健康離子水代表臺灣門面行銷國際。
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