臺鹽海洋鹼性離子水榮獲第十六任總統副總統就職指定用水

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 12:41

臺鹽 (1737-TW) 今 (8) 日指出，臺鹽生產的台塩海洋鹼性離子水連續 4 年獲國慶大會指定用水後，再獲青睞成為第 16 任總統暨副總統 520 就職盛典以及國宴的指定用水，臺鹽公司與有榮焉。臺鹽公司向來肩負供應全國民生用鹽的重要使命，一直以來持續善用海洋生技的研發優勢，創新求變，和臺灣社會一起成長，祝願國泰民安、國運昌隆。

台南市長黃偉哲 7 日與府城之聲廣播電臺董事長康銀壽會同臺鹽公司、古寶無患子、深緣及水、吳寶春師傅、臺灣守護文創、臺風造酒、臺南果醬男孩等在地廠商一同為 520 國宴伴手禮開箱，透過臺南在地特色官方版與民間版伴手禮，充分展現府城熱情，台塩海洋鹼性離子水也在伴手禮之列。

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水取材自海水，運用獨有的「離子交換膜電透析」過濾技術和「三效蒸發冷凝」熟水等全自動化製程，除了喝的安心之外，其甘甜、順喉的熟水好口感深受民眾喜愛。歷來屢獲 Monde Selection 國際品質評鑑金獎及比利時國際風味評鑒所 ITI 等國際獎項，也曾獲廣州國際品水大賽中口感盲測第一名金獎。台塩海洋鹼性離子水不斷求新求變，用好水守護民眾健康。