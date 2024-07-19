Fed降息機率升！美元走強終止周線連二黑 日元在通膨數據公佈後持穩表現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-19 16:29

美元今 (19) 日走強，有望結束連兩周周線收黑頹勢，並持續從 4 個月低點反彈，因最新數據顯示美國初領失業金人數高於預期，顯示勞動市場進一步疲軟，並強化聯準會 (Fed) 降息理由，日元則因日本通膨連兩月加速推升日本央行 (BOJ) 升息的可能性而持穩表現。

市場似乎對勞動市場進一步疲軟的跡象越來越敏感，雖然首次申請數量僅回到 6 月初的水準，但持續請領失業救濟金人數創 2021 年 11 月以來新高水準，這項最新勞動數據足以讓 Fed 在 9 月啟動寬鬆週期。

日元兌美元 (USDJPY) 匯率今日從六周高點 155.375 日元，在 157.72 日元附近持穩表現。根據 BOJ 數據，日本政府上週疑似干預匯市，干預規模可能接近 6 兆日元 (381.4 億美元)。

今日公佈的數據顯示，日本通膨持續升溫，上月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.6%，令市場持續預期 BOJ 可能很快就會升息。

BOJ 今年 3 月結束負利率政策和殖利率曲線控制 (YCC)，擺脫長達十年的激進刺激計畫，市場對月底會議上升息的預期升溫。交易商預估 BOJ 本月底升息 10 個基點的機率為 41%。

日元受美日巨大利差影響，今年來兌美元已走跌超過 10%，7 月初更徘徊在 38 年低點附近，引發市場揣測日本政府可能出手阻貶。

道富環球投資管理亞太區經濟學家 Krishna Bhimavarapu 預估，雖然疑似的干預措施無法穩定日元，但貨幣政策可能會帶來穩定。BOJ 採取果斷行動的時候到了，今日通膨上升只會讓升息行動變得更有可能。」