MORGAN汽車拿下中國CCC認證 三一東林將開展經銷據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 17:33

精品汽車改裝業者三一東林 (3609-TW) 今 (19) 日宣布，英國 MORGAN 汽車正式取得「中國強制性產品認證 (CCC)」，即日起可於中國市場販售 MORGAN 新世代熱門新車，作為 MORGAN 在中國的唯一合作夥伴，在，將陸續與當地業者簽訂經銷合約，以擴大經銷據點，目標在中國各大城市開設「Cube Plaza」全新型態展間。

三一東林表示，隨著中國消費者對高端和個性化汽車需求的增長，積極將改裝車風潮深入中國，尤其 MORGAN 以純手工製造的品質而聞名，在中國的平均售價達人民幣 200 萬元 (約新台幣 900 萬元)，具有其市場獨特性和高端定位。

截至第一季，三一東林的合約負債金額為 1.15 億元，較去年第四季持續增加，顯示接單情況順利，三一東林進一步說明，合約負債金額主要為客戶下單時收取的合約金額約 30-70% 訂金，以目前銷售特殊車款來看，過往幾乎沒有客戶退訂情況，預期待新車陸續到港後，營運漸入佳境。

三一東林認為，中國賽事風靡刺激汽車改裝需求，且政策支持中國汽車改裝行業合法化等，均將有利於快速切入中國高端改裝精品車市場。