台積電股價落難展望不看淡 股民搶進市值科技型ETF撿便宜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-19 13:11

美國兩黨總統候選人川普與拜登不約而同拿半導體業開刀，近來引爆台股賣壓，今 (19) 日更失守 23000 點大關，台股 ETF 同步遭遇亂流，其中，國泰台灣 5G+(00881-TW) 從 27 元回落到 25 元的價位，因而吸引投資人進場撿便宜，像是富邦科技 (0052-TW)、元大電子 (0053-TW) 等，也都是這波市場交投重點，外資仍看好台積電獲利展望，未來有機會上看 2000 元，投資人可透過持有台積電的 ETF 布局。

川普日前表示，台灣搶走美國晶片生意，提出保護費論點；拜登有意擴大美中晶片戰場，祭出貿易限制阻止中國取得先進的晶片科技，引爆台股賣壓，尤其是權值王台積電，18 日法說會前遭外資大賣 3.5 萬張，登上賣超榜榜首，但也位居零股交易冠軍，可以看到市場對台積電信心不減。

即便遭受連日賣壓，外資持有台積電持股比率仍有逾 75%，法人表示，外資不可能完全看空台積電，且在第二季營運結果超乎預期，每股純益再創歷年新高，展望第三季營收也同樣優於市場期待，有益股價向上攻堅，帶領股價回穩。

理財專家表示，第三季台股漲多拉回屬於健康修正，縱使現階段出現震盪，但只要公司基本面不變，在下半年美國預計降息，加上 AI 伺服器、蘋果手機等新品換機潮湧現，台股長線多頭格局仍不變，投資人不如趁科技股在相對低點時買進，趁「科技型」 ETF 價位較便宜時累積部位，等待第四季及明年的上漲契機。

如擔心個股風險大，投資人可選擇申購 ETF 分散風險。專家也提醒，AI 題材會持續延燒，台積電手握輝達、蘋果訂單成最大贏家，在選擇 ETF 上可以選擇有「積」的商品。