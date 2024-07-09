台泥獲S&P長期信用評等投資等級「BBB-」 展望穩定

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 16:15

標準普爾國際評等公司 (S&P Global Ratings)，日前核定給予台泥「BBB-」的投資等級 (investment grade) 信用評等及展望「穩定 Stable」。標普更預測，台泥水泥業務在 2024 年將產生 150-160 億元的營運利潤、2025 年將達到 170-180 億元。

標普是全球前三大信用評級機構之一，而這也是繼 2023 年 12 月惠譽國際 (Fitch Ratings) 給予台泥評級後，第二家國際信評機構給予台泥 BBB - 的信用評等，反映了台泥穩定的財務狀況、未來增長潛力及減少對大陸市場的依賴。

標普報告指出，台泥於 2023 年創造了 174 億元的息稅折舊攤銷前淨利（EBITDA），展現了公司在主要業務領域的強勁盈利能力；今年 3 月併入的兩個海外子公司 Cimpor 葡萄牙和 OYAK 土耳其，將有助於穩定水泥業務的 EBITDA，並減少對大陸市場的依賴。

報告中提及，來自台灣、葡萄牙和土耳其的相對穩定的盈利能力可支持台泥整體水泥業務的盈利能力；另一方面，台泥不斷增長的再生能源發電和鋰電池生產的提升，應會在 2024-2025 年增強台泥整體 EBITDA 增長。

信評報告認為，這反映了台泥透過持續擴展及多元化經營，提升財務穩健性的方向是成功的，台泥有極強健的流動性 (exceptional liquidity)，在三月底帳上現金及短期投資達 1360 億，再加上本業產生的現金流量，足以支應未來 24 個月的到期借款及資本支出等現金支出。