越跌越買！小資族零股低接台積電、鴻海 高息ETF最愛00919

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-19 11:34

台股大跌，小資存股熱度不減，觀察台股 18 日零股交易情況，其中台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 分居一、二名，而擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 則是最受小資族投資人青睞的台股 ETF。進一步觀察前十大排行中，台股 ETF 就占了 7 席，其中高股息 ETF 占了 5 席，顯示出台股高息 ETF 的存股價值持續受投資人青睞。

比較 7 檔台股 ETF 今年來含息表現，006208 因成分股持有台積電權重多達 5 成，績效高達 45%，0050 同樣是市值型，績效受台積電等權值股影響大，今年來含息報酬也有 44%。

進一步觀察 00919、00929、00878、0056、00946 這 5 檔台股高息 ETF 今年來含息表現，其中，00919 上漲 20.16% 表現居冠。

據了解，00919 挾著五次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機，持續吸引許多小資族買盤持續挹注，而群益科技高息成長 (00946-TW) 甫於 17 日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946 本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣 0.067 元，預估年化配息率為 7.55%，是目前今年台股 ETF 新兵中配息最佳，因此也讓許多投資人逢低進場，00946 除息日訂於 8 月 7 日，故想參與配息的投資人，最晚須在 8 月 6 日買進。

財富管理業者表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。