水泥雙雄6月營收 台泥續創同期高 亞泥繳雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 19:15
水泥雙雄今 (10) 日同步公告 6 月營收，台泥 (1101-TW) 受惠合併土葡水泥廠、儲能事業成長帶動 6 月營收創同期新高、第二季來到單季新高；亞泥 (1102-TW) 也繳出雙增表現。
台泥 6 月營收 136.59 億元，月減 1.4%、年增 54.9%；第二季營收 391.46 億元，季增 53.2%、年增 41.4%，上半年營收 648.32 億元，年增 20.3%，也是同期最佳。
台泥說明，3 月完成併購 Cimpor 葡萄牙和 OYAK 土耳其，開始認列營收，截至 6 月，2 家公司已貢獻約近 200 億元的營收，另外，台泥全球儲能事業 6 月較上月及去年同期都有顯著成長，均推升整體營收。
亞泥 6 月營收 68.38 億元，月增 5.8%、年增 2.5%；第二季營收 189.84 億元，季增 15%、年減 14.4%；上半年營收 354.84 億元，年減 11.9%。
亞泥 6 月水泥事業與非水泥事業也表現持穩，包含各項投資操作的獲利狀況良好，之前處分關係企業遠傳 (4904-TW) 部分持股獲利，本業表現也持穩，亞東預拌業績持續創高。
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