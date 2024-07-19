華南銀行「以人為本」 2度獲公平待客評核前25%佳績

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 10:32

華南銀行將金融消費者保護暨公平待客視為企業核心價值，積極實踐並深植於企業文化之中，於 113 年再次獲得金管會肯定，入選「公平待客評核前 25%」銀行業者。

華南銀行由董事會帶領執行金融消費者保護暨公平待客原則各項措施，董事、獨立董事及監察人積極提出各項具體建議，在組織面上，除原有經董事會通過成立的「金融消費者保護暨公平待客委員會」外，又經董事長指示由總經理領軍另設置「全面提升公平待客專案工作小組」，檢視各項精進計畫、重視客戶意見優化關鍵流程，透過由上而下形塑、傳遞金融消費者保護暨公平待客觀念價值及行為期待，以多元溝通管道瞭解並關心客戶，發揚金融友善服務精神。

華南銀行響應公平待客、防詐阻詐、信託 2.0 計畫、淨零減碳、普惠金融、高齡及弱勢客戶保障措施、金融科技創新等重要議題，自 112 年起導入「全面提升服務品質」專案，總經理親自到全台第一線分行實地訪查，督導營業廳服務流程及無障礙設施，並傾聽同仁建議；領先同業，推出 24 小時真人文字客服，全天候提供聽障者無障礙服務；積極防詐阻詐，持續利用金融科技阻擋詐欺交易來守護客戶資產。