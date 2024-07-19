台積電法說外資叫好不叫座 股價失守月線 市值縮至25.5兆元

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-19 11:15

台積電今年以來受惠先進封裝供不應求，加上 3 奈米、5 奈米產能滿載，營運表現優於預期，此次法說會也調升全年營收成長率至略高於 25%，毛利率同樣超出市場預期，就連資本支出下限都提升至 300 億元。

外資此次對台積電毛利率也感到驚豔，看好明年的表現，包括可能調漲 5 奈米、3 奈米與 CoWoS 的價格 5-10%，成熟製程的節點也略微上漲，3 奈米的毛利率有機會在明年下半年結束時接近公司平均毛利率，相比於今年下半年稀釋 3-4 個百分點明顯增加，且明年平均稼動率將達 88%，今年約 80%。

展望後市，台積電進入 2 奈米後，將看到更多客戶會採用 3DIC/SoIC，涵蓋 HPC 和邊緣 AI 應用，外資預期，這將帶動台積電明年資本支出增加，預計將達到 350-400 億美元，至於營收普遍看好再成長 22% 以上。