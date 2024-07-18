〈台積電法說〉Edge AI裝置何時爆發？ 魏哲家給答案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 18:48

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，隨著 AI 終端裝置 (Edge device) 逐步問世，帶動裸晶尺寸 (Die Size) 增加，也看好 AI 將刺激換機潮，包括智慧型手機與 PC，儘管現階段還沒看到相關數量大幅增加，但預估這時間點會落在兩年後( 2026 年)。

魏哲家說，現在有感受到所有客戶都想把 AI 帶入終端裝置中，以增加功能等，讓裸晶尺寸平均增加 5-10%，至於數量雖然沒有顯著成長，但預期 AI 功能將刺激換機潮，進一步縮短換機週期。

台積電內部也著手研究 AI，並使用 AI 與機器學習等技術改善生產效率，目前效果相當顯著，因此公司也購買客戶產品，看好此次 AI 需求是相當真實，公司也同步經過上下游研調訪查，來確認市場需求。