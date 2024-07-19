盤中速報 - 福裕(4513)大漲7.32%，報55.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:48
福裕(4513-TW)19日09:48股價上漲3.8元，報55.7元，漲幅7.32%，成交3,368張。
福裕(4513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。
近5日股價上漲15.85%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,851 張
- 外資買賣超：+1,650 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+717 張
- 融券增減：+131 張
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