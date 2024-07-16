盤中速報 - 福裕(4513)大漲7.05%，報50.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:37
福裕(4513-TW)16日11:37股價上漲3.3元，報50.1元，漲幅7.05%，成交4,611張。
福裕(4513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。
近5日股價上漲16.71%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,313 張
- 外資買賣超：+1,224 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+89 張
- 融資增減：+450 張
- 融券增減：+291 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佰研(3205)急跌-3.11%報43.6元，成交219張
- 盤中速報 - 印鉐(8080)急拉3.04%報16.55元，成交27張
- 盤中速報 - 富宇(4907)大漲7.98%，報88元
- 盤中速報 - 智崴(5263)股價拉至漲停，漲停價179.0元，成交2,273張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇