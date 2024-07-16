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鉅亨速報

盤中速報 - 福裕(4513)股價拉至漲停，漲停價51.4元，成交7,728張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 13:14

福裕(4513-TW)16日13:14上漲4.6元，股價漲停報51.4元，委買2,969,000張，成交7,728張。

主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌0.45%。

福裕(4513-TW)近5日股價上漲16.71%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,313 張
  • 外資買賣超：+1,224 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+89 張
  • 融資增減：+450 張
  • 融券增減：+291 張

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