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鉅亨速報

盤中速報 - 福裕(4513)急跌-3%報51.9元，成交2,317張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:08

福裕(4513-TW)近5分K跌速3%，17日09:08報51.9元，成交2,317張，今日漲幅為0.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

福裕(4513-TW)近5日股價上漲28.18%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數上漲0.35%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,376 張
  • 外資買賣超：+2,250 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+126 張
  • 融資增減：+1,211 張
  • 融券增減：+344 張

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