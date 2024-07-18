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鉅亨速報

盤中速報 - 福裕(4513)急拉3.45%報54.0元，成交2,941張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:07

福裕(4513-TW)近5分K漲速3.45%，18日10:07報54.0元，成交2,941張，今日漲幅為3.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

福裕(4513-TW)近5日股價上漲23.26%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.38%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,829 張
  • 外資買賣超：+2,647 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+182 張
  • 融資增減：+504 張
  • 融券增減：+195 張

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