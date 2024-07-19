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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額264.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:49

台股今日半導體業類股表現疲軟，19日12:49相關指數下跌2.14%，總成交額264.03億元，大盤占比25.96%。

該產業上漲家數9、下跌家數77、平盤家數5。領跌個股宏碩系統(6895-TW)19日12:49股價下跌17.5元，報257.5元，跌幅6.36%。

半導體類指數近5日下跌4.05%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.05% -1.56%
近一月 +0.58% +2.94%
近三月 +9.25% +10.48%
近六月 +15.54% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
宏碩系統251.5-8.55%

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