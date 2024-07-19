盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額264.03億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:49
台股今日半導體業類股表現疲軟，19日12:49相關指數下跌2.14%，總成交額264.03億元，大盤占比25.96%。
該產業上漲家數9、下跌家數77、平盤家數5。領跌個股宏碩系統(6895-TW)19日12:49股價下跌17.5元，報257.5元，跌幅6.36%。
半導體類指數近5日下跌4.05%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.05%
|-1.56%
|近一月
|+0.58%
|+2.94%
|近三月
|+9.25%
|+10.48%
|近六月
|+15.54%
|+21.38%
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