特斯拉再當鯰魚 刺激中國推進自動駕駛技術

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:28

近期，百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」在武漢的運營情況引發熱議。蘿蔔快跑目前已在中國 11 個城市開放載人測試營運服務。百度預計，該專案今年底在武漢將實現盈虧平衡，並在 2025 年實現盈利。爭議未能阻止技術鋪張開的速度，百度正在將自動駕駛在武漢運營的經驗複製到更多城市。

技術路線差異 各有優劣

百度 (09888-HK)(BIDU-US) 和特斯拉兩家公司在自動駕駛技術路線上存在明顯差異。百度採用多傳感器融合的方式，依靠高精度地圖、激光雷達等實現複雜路況下的安全自動駕駛；特斯拉則主要依賴純視覺感知系統，利用深度學習技術進行環境感知和決策，其最新 FSD V12 系統採用端到端的神經網路控制方式。

目前業界難以斷言哪種技術路徑更為優越，但已有國內企業如小鹏汽車 (XPEV-US) 新車 P7 + 棄用激光雷達，開始轉向特斯拉的純視覺方案，小鵬汽車執行長何小鵬稱：「2025 會是完全自動駕駛的 ChatGPT 時刻」。

特斯拉 FSD 在美國市場的推進也取得了一定進展，根據中金公司的數據，截至 2023 年 1 月，北美 FSD 用戶數已達 40 萬，渗透率約 25%。

加速中國市場佈局

為了加速在中國市場的佈局，特斯拉近期動作頻頻。今年 4 月，特斯拉在中國通過了汽車數據安全 4 項合規要求，成為唯一一家通過的外資汽車公司。此後，特斯拉陸續成為多家國營企業的採購來源，並在上海建立超級工廠數據中心，實現中國運營數據的本地化存儲。

此外，特斯拉中國車主手冊早在去年 11 月已更新了 FSD Beta 功能介紹，官方稱正在推進 FSD 在中國落地。今年 6 月，據傳上海已向特斯拉發放自動駕駛道路測試牌照，FSD 或正在當地進行測試。

挑戰與機遇並存

雖然特斯拉 FSD 在中國的落地指日可待，但仍面臨一些挑戰。即便中國國內外多家企業已在特定區域測試應用自動駕駛技術，但要實現真正的「無人化」，以及讓社會各方適應自動駕駛上路，還有很長的路要走。

此外，中國道路環境較國外更加複雜多變，特斯拉需要在此基礎上進一步適應。據報導，特斯拉將與百度合作，利用後者提供的車道級導航和地圖，來部署自動駕駛服務。

無論特斯拉 FSD 何時正式登陸中國，其存在本身都能促進國內企業加快自動駕駛技術的發展。就像十年前特斯拉進入中國帶動電動車產業蓬勃發展一樣，特斯拉的加入無疑將推動中國自動駕駛市場進入新的競爭階段，堪稱中國電動車市場的「鯰魚」。