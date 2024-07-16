上海最快一周內公開測試無人計程車 跟蘿蔔快跑在武漢卻有唯一不同

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 15:05

中國《IT 之家》最新報導，上海市無人駕駛計程車最快將在一周內啟動公開測試，首批預計將有 5 輛車投入測試，目前這些車輛已經就位，測試期間全程免費。此前百度 (09888-HK) (BIDU-US) 、上汽賽可智能、小馬智行及 Auto X 安途四家企業已在 7 月初 2024 世界 AI 大會上，獲得上海市無人智慧網聯汽車示範應用許可。

公開資訊顯示，目前上海開放的自動駕駛測試道路里程突破 2 千公里，道路數量超過 1 千條，但目前無人駕駛計程車仍處於示範營運階段，不是完全無人的商業化運行，所以仍配有安全員。

上海的測試方案會在副駕駛座安排一位安全員，以應對突發狀況，安全係數無疑更高，這一方面跟武漢目前的全車無人駕駛的模式不同。

根據《看看新聞》記者在公測前的試乘經驗，上海自駕計程車行駛平穩，掉頭、避讓動作也不會讓乘客出現明顯的不適感、頓挫感，在沒有車道線的場地內部道路識別，內部窄路坡道通過等測試表現也令人驚喜。

記者觀察到上海自駕計程車的演算法是偏向於保守，在整個行駛過程中也不常變換車道，相對會在通行狀況尚可的一條車道上長期保持行駛。

與此同時，在武漢爆紅的百度旗下自駕出遊平台「蘿蔔快跑」也已開始在上海展開全無人自駕出行服務與測試。蘿蔔快跑在上海的指定營運區域為嘉定區，乘客必須要到指定的推薦上車點才能叫車，且價格優惠力道尚可。

記者將上海蘿蔔快跑與其他叫車平台資費和路徑規劃情況對比結果發現，蘿蔔快跑雖在里程規劃、接駁時間上普遍長於其他網路叫車平台，但里程單價僅是一般網路叫車平台的四分之三，包含暫時優惠後甚至能達到網路叫車服務的一半。

在武漢，「便宜」跟「親民」是當地網友最常提到的詞彙，有網友截圖分享第一次搭乘時使用各種優惠券後，14 公里路程僅花人民幣 2.3 元 (約台幣 9.7 元)。

不光只是蘿蔔快跑，隨著全球近年自駕產業熱度不斷提升，從廣汽、小鵬、日產等車廠到小馬智行、文遠知行等自駕公司都在加速佈局，甚至滴滴、如祺出行等叫車平台也加入賽局，並將自駕作為未來的發展方向。

中國自去年起對自駕態度明顯轉變，高層政策不斷，地方利多頻傳。全國已有 51 座城市提出自駕試點示範政策，深圳、上海、江蘇、杭州等多省市更制定自駕相關地方立法，不斷加速拓展應用場景。

今年 3 月兩會結束後，中共中央政治局常委、國務院總理李強到北京市高級別自駕示範區調研，察看雲控基礎平台系統、車路協同沙盤演示，要求在標準制定、要素保障等方面加大支援力道，以自駕技術反覆運算升級助力汽車產業發展和智慧城市建設。

在中央及地方相繼推出政策的同時，自駕也成為中國的科技名片走向全球。

隨著自駕技術的蓬勃發展，全球科技競賽愈演愈烈。在這場競賽中，以蘿蔔快跑、小馬智行為代表的中國自駕平台，憑藉自身在技術領域的深厚積累和持續創新，正跟國際巨頭特斯拉等企業展開激烈交鋒。

業界普遍認為，在技術和應用方面，美國要看谷歌 (GOOGL-US) 旗下 Waymo 跟來勢洶洶的特斯拉 (TSLA-US) ，中國則要看蘿蔔快跑。