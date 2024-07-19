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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為39.36元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 00:16

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.17元，其中最高估值1.89元，最低估值1元，預估目標價為39.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.89(1.89)2.63.034.17
最低值1(1)1.031.191.96
平均值1.19(1.18)1.451.822.64
中位數1.17(1.13)1.361.762.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.26億38.02億50.15億66.39億
最低值26.81億31.31億35.98億42.07億
平均值28.82億34.17億40.52億49.39億
中位數28.96億34.11億40.15億45.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.521.120.731.190.97
營業收入8.04億15.46億13.48億20.62億23.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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