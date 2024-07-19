鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為39.36元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 00:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.17元，其中最高估值1.89元，最低估值1元，預估目標價為39.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.6
|3.03
|4.17
|最低值
|1(1)
|1.03
|1.19
|1.96
|平均值
|1.19(1.18)
|1.45
|1.82
|2.64
|中位數
|1.17(1.13)
|1.36
|1.76
|2.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.26億
|38.02億
|50.15億
|66.39億
|最低值
|26.81億
|31.31億
|35.98億
|42.07億
|平均值
|28.82億
|34.17億
|40.52億
|49.39億
|中位數
|28.96億
|34.11億
|40.15億
|45.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.52
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|營業收入
|8.04億
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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