鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為28.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 18:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.21元，其中最高估值2.42元，最低估值1.87元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.42(2.42)
|3.03
|3.09
|2.7
|最低值
|1.87(1.87)
|1.78
|1.49
|2.56
|平均值
|2.18(2.18)
|2.45
|2.59
|2.63
|中位數
|2.21(2.25)
|2.45
|2.72
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.31億
|16.08億
|16.43億
|14.83億
|最低值
|13.03億
|12.26億
|12.13億
|14.83億
|平均值
|13.68億
|14.38億
|14.72億
|14.83億
|中位數
|13.68億
|14.36億
|14.77億
|14.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.28
|-7.27
|2.36
|4.71
|2.04
|營業收入
|9.36億
|5.35億
|10.78億
|16.94億
|12.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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