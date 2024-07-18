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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為28.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 18:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.21元，其中最高估值2.42元，最低估值1.87元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.42(2.42)3.033.092.7
最低值1.87(1.87)1.781.492.56
平均值2.18(2.18)2.452.592.63
中位數2.21(2.25)2.452.722.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.31億16.08億16.43億14.83億
最低值13.03億12.26億12.13億14.83億
平均值13.68億14.38億14.72億14.83億
中位數13.68億14.36億14.77億14.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.28-7.272.364.712.04
營業收入9.36億5.35億10.78億16.94億12.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Magnolia Oil & Gas Corp - Class A(MGY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGY

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