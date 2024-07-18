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鉅亨速報

盤後速報 - 晉弘(6796)次交易(19)日除息1.8元，參考價98.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07

晉弘(6796-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為98.2元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 100.00 1.79642 1.8% 0.0
2023/07/10 102.0 1.79659 1.76% 0.0
2022/07/07 70.8 1.6029 2.26% 0.0
2021/07/29 87.7 1.6 1.82% 2.6

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