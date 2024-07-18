盤後速報 - 晉弘(6796)次交易(19)日除息1.8元，參考價98.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07
晉弘(6796-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為98.2元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|100.00
|1.79642
|1.8%
|0.0
|2023/07/10
|102.0
|1.79659
|1.76%
|0.0
|2022/07/07
|70.8
|1.6029
|2.26%
|0.0
|2021/07/29
|87.7
|1.6
|1.82%
|2.6
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