盤後速報 - 晉弘(6796)下週(7月19日)除息1.8元，預估參考價96.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
晉弘(6796-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月12日)收盤價97.80元計算，預估參考價為96.0元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
晉弘(6796-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設計、製造及銷售。近5日股價上漲3.52%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|97.80
|1.79642
|1.84%
|0.0
|2023/07/10
|102.0
|1.79659
|1.76%
|0.0
|2022/07/07
|70.8
|1.6029
|2.26%
|0.0
|2021/07/29
|87.7
|1.6
|1.82%
|2.6
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