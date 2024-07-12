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鉅亨速報

盤後速報 - 晉弘(6796)下週(7月19日)除息1.8元，預估參考價96.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

晉弘(6796-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月12日)收盤價97.80元計算，預估參考價為96.0元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉弘(6796-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設計、製造及銷售。近5日股價上漲3.52%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 97.80 1.79642 1.84% 0.0
2023/07/10 102.0 1.79659 1.76% 0.0
2022/07/07 70.8 1.6029 2.26% 0.0
2021/07/29 87.7 1.6 1.82% 2.6

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