鉅亨速報 - Factset 最新調查：嬌生(JNJ-US)EPS預估下修至10.11元，預估目標價為170.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對嬌生(JNJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.58元下修至10.11元，其中最高估值10.86元，最低估值9.97元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.86(10.86)
|11.53
|12.09
|12.57
|最低值
|9.97(9.91)
|10.17
|10.12
|9.65
|平均值
|10.31(10.45)
|10.78
|11.35
|11.75
|中位數
|10.11(10.58)
|10.77
|11.43
|11.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|892.92億
|921.13億
|969.32億
|1,012.78億
|最低值
|881.98億
|898.67億
|915.93億
|922.46億
|平均值
|885.39億
|910.97億
|943.61億
|978.26億
|中位數
|885.09億
|911.40億
|943.46億
|992.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.63
|5.51
|7.81
|6.73
|13.72
|營業收入
|821.13億
|825.72億
|937.58億
|950.15億
|851.52億
詳細資訊請看美股內頁：
嬌生(JNJ-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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