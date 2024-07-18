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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嬌生(JNJ-US)EPS預估下修至10.11元，預估目標價為170.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對嬌生(JNJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.58元下修至10.11元，其中最高估值10.86元，最低估值9.97元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.86(10.86)11.5312.0912.57
最低值9.97(9.91)10.1710.129.65
平均值10.31(10.45)10.7811.3511.75
中位數10.11(10.58)10.7711.4311.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值892.92億921.13億969.32億1,012.78億
最低值881.98億898.67億915.93億922.46億
平均值885.39億910.97億943.61億978.26億
中位數885.09億911.40億943.46億992.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.635.517.816.7313.72
營業收入821.13億825.72億937.58億950.15億851.52億

詳細資訊請看美股內頁：
嬌生(JNJ-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJNJ

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