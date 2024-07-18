鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.08元，其中最高估值5.4元，最低估值0.65元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.4(8.27)
|6.6
|7.08
|-3.4
|最低值
|0.65(0.65)
|4.46
|3.87
|-3.4
|平均值
|2.49(3.01)
|5.47
|4.99
|-3.4
|中位數
|2.08(2.22)
|5.68
|4.05
|-3.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|401.08億
|408.77億
|370.43億
|最低值
|312.28億
|284.29億
|265.42億
|平均值
|356.03億
|349.51億
|327.86億
|中位數
|362.72億
|352.57億
|342.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.64
|-11.64
|1.90
|22.84
|16.52
|營業收入
|245.08億
|151.16億
|272.53億
|468.30億
|383.25億
詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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