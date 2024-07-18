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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.08元，其中最高估值5.4元，最低估值0.65元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.4(8.27)6.67.08-3.4
最低值0.65(0.65)4.463.87-3.4
平均值2.49(3.01)5.474.99-3.4
中位數2.08(2.22)5.684.05-3.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值401.08億408.77億370.43億
最低值312.28億284.29億265.42億
平均值356.03億349.51億327.86億
中位數362.72億352.57億342.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.64-11.641.9022.8416.52
營業收入245.08億151.16億272.53億468.30億383.25億

詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBF

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