〈美股盤後〉台積電ADR下殺近8% 費半狂瀉超6.8% 創2020年以來最慘日

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-18 05:03

拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股主指週三 (17 日) 幾乎全數淪陷，隨著地緣政治緊張情緒波及，台積電 ADR 下殺近 8%，輝達暴跌超 6%，費半狂瀉超 6.8%，創 2020 年疫情以來的最慘單日跌幅。道瓊獨強漲超 240 點，續創輝煌紀錄。

聯準會最新褐皮書顯示，12 個轄區中有 5 個表示經濟活動持平或下降，美國進入第三季經濟小幅成長，美國通膨降溫。

聯準會官員持續「放鴿」，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週三表示，聯準會降息的時間「越來越近」，但經濟走勢的不確定性讓降息時間變得不明朗。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三指出，他確信決策者將在 7 月的政策會議上討論將通膨描述為升高是否仍然合適。

美國提出更嚴格的貿易規則，以遏制中國晶片產業，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾 (ASML) 在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」(FDPR) 措施。

美股週三 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 243.6 點，或 0.59%，收 41,198.08 點。

那斯達克指數下跌 512.41 點，或 2.77%，收 17,996.92 點。

S&P 500 指數下跌 78.93 點，或 1.39%，收 5,588.27 點。

費城半導體指數下跌 395.32 點，或 6.81%，收 5,408.71 點。

NYSE FANG + 指數下跌 387.09 點，或 3.27%，收 11,450.63 點。

標普 500 指數的 11 個板塊中有 5 大板塊血染，資訊科技慘跌超 3.7%。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王賣壓席捲。Meta (META-US) 下跌 5.68%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.53%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.64%。

台股 ADR 乏力收低。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 7.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.08%。

企業新聞

全球晶圓代工龍頭台積電法說會 18 日登場，不過此前，美國前總統川普指台灣搶走美國晶片事業，希望台灣為美國的保護付費。受川普「質疑保台言論」影響，台積電 ADR (TSM-US) 週三股價崩跌 7.98% 至每股 171.20 美元，折溢價率 8.42%，換算價 1116.74 元。

全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 狂瀉 12.74% 至每股 932.06 美元。艾司摩爾第二季接單金額超過預期，凸顯人工智慧（AI）熱潮帶動市場對 ASML 先進晶片製造設備的需求。

摩根士丹利 (MS-US) 收紅 0.70% 至每股 106.96 美元。摩根士丹利週二盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.14% 至每股 248.50 美元。方舟投資管理公司 (Ark Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 進軍利潤更高的自動駕駛計程車平台業務，將成為其股價上漲約 10 倍的催化劑。

嬌生 (JNJ-US) 走升 3.69% 至每股 156.58 美元。嬌生週三美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠其癌症治療藥物 Darzalex 與暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 強勁銷售，該季營收、獲利優於預期。

經濟數據

美國 6 月營建許可月增率初值報 3.4%，預期 - 0.3%，前值 - 2.8%

美國 6 月營建許可年化總數初值報 144.6 萬戶，預期 139.5 萬戶，前值 139.9 萬戶

美國 6 月新屋開工年化月增率報 3%，預期 1.8%，前值 - 4.6%

美國 6 月新屋開工年化總數報 135.3 萬戶，預期 130 萬戶，前值 131.4 萬戶

美國 6 月工業生產月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.9%

華爾街分析

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「晶片方面的這一消息是一種不可預見的事件，確實可能會引發拋售，從而成為股市可交易調整的催化劑。大盤早就非常買超。」

美銀策略員 Savita Subramanian 研判，鑑於美國總統大選的不確定性，預期美股未來數月將出現動盪，標普完全有可能回檔 5% 至 10%。