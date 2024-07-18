台股市值一度蒸發近2兆元 台積電拖累大盤逾350跌點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 11:12

台積電法說會今 (18) 日登場，不過，川普「保護費論」直衝台灣，台股今天出現恐慌性賣壓，三大權值股急殺，台積電摔出千金股行列，若以盤中最低點來計算，台積電下殺使得大盤蒸發超過 350 點。

台股盤中最低來到 23148.74 點，大跌 621.08 點，上市公司市值降至 73 兆 7911 億元，一口氣蒸發約 1.97 兆元，不過，部分低接買盤進場，使得跌點收斂至 500 多點左右。

台積電今天摜破千元大關，一度下探 986 元、重摔 44 元，截至上午 11 點前，成交量已爆出約 5 萬張，逼近昨日一整天的成交張數；聯發科同步嚇趴，大跌半根跌停板，下探 1255 元，失守季線；鴻海亦面臨 200 元關卡保衛戰，盤中重挫 4%。

千金股今天一片綠油油，台積電及穎崴均失守千元，目前盤面上剩下 15 檔，股王信驊大跌約 9%，盤中最低來到 4165 元，M31、弘塑重摔逾 9%，創意、祥碩、川湖、健策、嘉澤等也都下挫約半根。