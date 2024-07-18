鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.37元，其中最高估值6.71元，最低估值2.16元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.71(7.06)
|7.8
|7.59
|6.4
|最低值
|2.16(2.16)
|2.71
|3.63
|6.4
|平均值
|3.7(3.96)
|5.39
|5.31
|6.4
|中位數
|3.37(3.57)
|5.25
|5.25
|6.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|332.77億
|350.00億
|310.14億
|最低值
|246.84億
|233.20億
|238.44億
|平均值
|299.74億
|293.52億
|282.08億
|中位數
|310.70億
|304.30億
|298.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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