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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至4.17元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.17元，其中最高估值7.06元，最低估值2.79元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.06(7.06)7.97.596.4
最低值2.79(2.79)3.483.636.4
平均值4.46(4.61)5.685.556.4
中位數4.17(4.63)6.055.426.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值332.77億350.00億310.14億
最低值247.40億233.32億238.19億
平均值301.21億292.92億282.01億
中位數312.47億304.30億298.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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