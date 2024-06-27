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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至5.47元，預估目標價為66.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 02:00

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.47元，其中最高估值7.06元，最低估值2.8元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.06(7.06)8.27.56.4
最低值2.8(2.8)3.614.76.4
平均值5.31(5.4)6.075.816.4
中位數5.47(5.6)6.095.616.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值332.77億350.00億310.14億
最低值247.40億233.32億239.02億
平均值301.33億292.64億281.02億
中位數312.47億304.30億297.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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