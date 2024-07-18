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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為46.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.3元，其中最高估值3.56元，最低估值2.75元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.56(3.42)6.248.54
最低值2.75(2.55)4.655.64
平均值3.24(2.99)5.476.65
中位數3.3(3.01)5.486.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值84.74億96.95億102.86億
最低值81.80億88.68億94.43億
平均值82.59億93.22億99.42億
中位數82.40億93.64億100.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.342.888.225.032.98
營業收入114.74億107.22億107.29億122.92億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALLY

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