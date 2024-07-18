鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為46.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.3元，其中最高估值3.56元，最低估值2.75元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.56(3.42)
|6.24
|8.54
|最低值
|2.75(2.55)
|4.65
|5.64
|平均值
|3.24(2.99)
|5.47
|6.65
|中位數
|3.3(3.01)
|5.48
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|84.74億
|96.95億
|102.86億
|最低值
|81.80億
|88.68億
|94.43億
|平均值
|82.59億
|93.22億
|99.42億
|中位數
|82.40億
|93.64億
|100.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.34
|2.88
|8.22
|5.03
|2.98
|營業收入
|114.74億
|107.22億
|107.29億
|122.92億
|158.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為25.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為18.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.85元，預估目標價為140.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為131.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇