鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至4.86元，預估目標價為61.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.08元下修至4.86元，其中最高估值7.06元，最低估值2.8元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.06(7.06)
|8.2
|7.59
|6.4
|最低值
|2.8(2.8)
|3.61
|3.63
|6.4
|平均值
|4.81(4.93)
|6.01
|5.63
|6.4
|中位數
|4.86(5.08)
|6.05
|5.61
|6.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|332.77億
|350.00億
|310.14億
|最低值
|247.40億
|233.32億
|239.02億
|平均值
|301.47億
|292.64億
|281.02億
|中位數
|312.47億
|304.30億
|297.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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