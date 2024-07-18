鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:19
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.63元，其中最高估值1.03元，最低估值0.41元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.03(1.09)
|1.37
|2.3
|3.72
|最低值
|0.41(0.41)
|0.8
|1.43
|2.16
|平均值
|0.64(0.69)
|1.08
|2.03
|2.8
|中位數
|0.63(0.67)
|1.08
|2.29
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.69億
|12.22億
|14.98億
|18.73億
|最低值
|9.50億
|11.68億
|14.36億
|17.18億
|平均值
|9.60億
|11.96億
|14.72億
|18.11億
|中位數
|9.60億
|11.96億
|14.77億
|18.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.04
|-0.08
|-0.69
|-1.29
|-0.70
|營業收入
|2.46億
|3.19億
|4.25億
|5.95億
|7.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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