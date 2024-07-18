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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為269元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 18:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元下修至11.69元，其中最高估值13.15元，最低估值11.23元，預估目標價為269元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.15(13.15)17.7222.59
最低值11.23(11.23)13.0414.78
平均值12.07(12.11)15.2917.95
中位數11.69(11.85)14.8818

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值42,154,09051,382,24060,688,400
最低值38,101,48041,968,76045,266,280
平均值39,854,16045,788,78051,400,330
中位數39,506,30044,904,00050,557,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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