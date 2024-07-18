鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)目標價調升至500元，幅度約11.61%
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 08:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對藥華藥(6446-TW)提出目標價估值：中位數由448元上修至500元，調升幅度11.61%。其中最高估值700元，最低估值380元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予藥華藥(6446-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。
藥華藥(6446-TW)今(17日)收盤價為645元。近5日股價上漲11.59%，相關生技醫療近5日上漲3.89%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為75.6元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為114.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調升至145元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2元，預估目標價為25元
鉅亨號貼文看更多
下一篇