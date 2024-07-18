〈焦點股〉市值型、半導體ETF哀鴻遍野 這檔反向ETF人氣高

台股今 (18) 日一度急殺逾 600 點，台積電領跌，市值型、半導體或科技主題 ETF 全數倒成一片，其中，富邦科技 ( 0052-TW ) 成分股持有台積電占比達 57% 最高，今天股價跳水重挫 4%，不過，台股嚇趴推升避險情緒，元大台灣 50 反 1 ( 00632R-TW ) 逆勢上漲逾 2%，午盤成交量已超過 26 萬張。

00632R 為追蹤臺灣 50 指數單日反向 1 倍報酬，操作方式是利用放空台股期貨、買進各種債券等手段，藉以達成反向做空大盤的目標。許多投資人會將其視為避險工具，不過，證交所多次示警，期貨 ETF 商品屬性複雜，投資人要注意該商品的特性及其風險。