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〈焦點股〉市值型、半導體ETF哀鴻遍野 這檔反向ETF人氣高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 12:24

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〈焦點股〉市值型、半導體ETF哀鴻遍野 這檔反向ETF人氣高。(圖:shutterstock)

台股今 (18) 日一度急殺逾 600 點，台積電領跌，市值型、半導體或科技主題 ETF 全數倒成一片，其中，富邦科技 (0052-TW) 成分股持有台積電占比達 57% 最高，今天股價跳水重挫 4%，不過，台股嚇趴推升避險情緒，元大台灣 50 反 1 (00632R-TW) 逆勢上漲逾 2%，午盤成交量已超過 26 萬張。

受到川普保護費論衝擊，台積電今天摔出千金股行列，高含「積」量 ETF 哀鴻遍野，包括元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)、富邦摩台 (0057-TW)、元大電子 (0053-TW)、元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 等，盤中跌幅達 2-4%。

觀察國內 5 檔主要半導體 ETF，今天也難逃殺機，包括兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 及新光臺灣半導體 30(00904-TW)，盤中下挫 2-4%，跌勢都相當重。

00632R 為追蹤臺灣 50 指數單日反向 1 倍報酬，操作方式是利用放空台股期貨、買進各種債券等手段，藉以達成反向做空大盤的目標。許多投資人會將其視為避險工具，不過，證交所多次示警，期貨 ETF 商品屬性複雜，投資人要注意該商品的特性及其風險。

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台積電台股ETF半導體

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富邦科技188.6-2.78%
元大台灣50反13.331.52%
中信關鍵半導體19.63-2.68%
群益半導體收益20.93-2.65%
富邦台灣半導體17.49-3.48%
兆豐台灣晶圓製造22.68-2.58%
元大MSCI台灣89.55-2.02%
元大電子103.45-2.54%
富邦摩台139.95-2.51%
富邦台50111.05-2.33%
元大台灣50189.75-2.24%
新光臺灣半導體3019.15-2.99%

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兆晶圓

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邦摩台

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